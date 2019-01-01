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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 428429430431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:47

  Квесторе_поверніться написав:Що це за бізобразія на 3000000?

А Глобус какое отношение к этому имеет?
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:06

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Що це за бізобразія на 3000000?

А Глобус какое отношение к этому имеет?

Глобус:

штраф у розмірі 3 000 000,00 гривень за здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягає, зокрема, в проведенні банком операцій з купівлі за рахунок коштів, що надходили на підставі документів, що містили недостовірну інформацію, "сміттєвих" цінних паперів та за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів;
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