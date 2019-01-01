А Глобус какое отношение к этому имеет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:47
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:06
Глобус:
штраф у розмірі 3 000 000,00 гривень за здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягає, зокрема, в проведенні банком операцій з купівлі за рахунок коштів, що надходили на підставі документів, що містили недостовірну інформацію, "сміттєвих" цінних паперів та за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів;
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