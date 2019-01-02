RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 428429430431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:47

  Квесторе_поверніться написав:Що це за бізобразія на 3000000?

А Глобус какое отношение к этому имеет?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3634
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1158 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:06

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Що це за бізобразія на 3000000?

А Глобус какое отношение к этому имеет?

Глобус:

штраф у розмірі 3 000 000,00 гривень за здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягає, зокрема, в проведенні банком операцій з купівлі за рахунок коштів, що надходили на підставі документів, що містили недостовірну інформацію, "сміттєвих" цінних паперів та за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів;
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27158
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:18

"сміттєвих" цінних паперів


бідна банка, збирає цінні папери на смітниках...
жахіття :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3823
З нами з: 01.06.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 11:26

ПрОцентів по депо ще немає.
По В+ 5 грн умикнули...так має бути?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27158
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:15

Re: Банк Глобус

В гривне ставки снизили но зато акцию придумали +1%
https://globusbank.com.ua/ua/depoziti.html
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:24

  Aps написав:В гривне ставки снизили но зато акцию придумали +1%
https://globusbank.com.ua/ua/depoziti.html

Від 17,5 від року до 18 до 2,5 роки - це троха вверх в порівнянні з попереднім прОцентом.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27158
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:25

Re: Банк Глобус

Щось %% по гривні нема - чи я провтикав зміну дати виплат?
Упс тільки написав - вже зарахували ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8060
З нами з: 15.04.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:27

  chipmunk написав:Щось %% по гривні нема - чи я провтикав зміну дати виплат?

Тільки що по депогривні % капнув на депокарту і був відправлений на В+.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27158
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:14

  Stringer написав:Скорее всего выплатили начисленное по 29, а за 30-31 выплатят в январе

По В+ в 12 мес. выплатили с 30 по 11 и с 12 по 28. Уточнил, что М-банкинг не снимали 11.12 (по моей карте), сняли сейчас.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 03.11.08
Подякував: 387 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 428429430431
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Koticoff, liliya_logical, ramaz, Surz, V2, Vorlon, Нова і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6610, 6611, 6612
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66115 8179357
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 16:13
anikola13
ОТП БАНК 1 ... 568, 569, 570
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5696 1341214
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 14:29
IMPRINTER
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3345, 3346, 3347
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33461 4119535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 12:54
newbie

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11614)
03.01.2019 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.