А Глобус какое отношение к этому имеет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:47
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:06
Глобус:
штраф у розмірі 3 000 000,00 гривень за здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягає, зокрема, в проведенні банком операцій з купівлі за рахунок коштів, що надходили на підставі документів, що містили недостовірну інформацію, "сміттєвих" цінних паперів та за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів;
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:18
"сміттєвих" цінних паперів
бідна банка, збирає цінні папери на смітниках...
жахіття
+50грн !
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:26
ПрОцентів по депо ще немає.
По В+ 5 грн умикнули...так має бути?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:15
Re: Банк Глобус
В гривне ставки снизили но зато акцию придумали +1%
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:24
Від 17,5 від року до 18 до 2,5 роки - це троха вверх в порівнянні з попереднім прОцентом.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:25
Re: Банк Глобус
Щось %% по гривні нема - чи я провтикав зміну дати виплат?
Упс тільки написав - вже зарахували
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:27
Тільки що по депогривні % капнув на депокарту і був відправлений на В+.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:14
По В+ в 12 мес. выплатили с 30 по 11 и с 12 по 28. Уточнил, что М-банкинг не снимали 11.12 (по моей карте), сняли сейчас.
Black Jack - White Business
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