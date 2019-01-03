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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:42
Goodman написав:
Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.
Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:35
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.
Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:35
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.
Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.
Oschadbank
никому не верю
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sens
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- Повідомлень: 11224
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 31 раз.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:23
sens написав: Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.
Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.
Oschadbank
А Аваль уже не обслуживает чужой Простір ?
... делайте хоть что-нибудь!
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