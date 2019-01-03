Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:42
Goodman написав:
Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.
Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Подякували: 1378 раз.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:35
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.
Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.
Oschadbank
никому не верю
sens
Повідомлень: 11228
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:35
Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.
Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.
Oschadbank
никому не верю
sens
Повідомлень: 11228
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 648 раз.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:23
sens написав: Квесторе_поверніться написав: Goodman написав:
Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.
Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.
Oschadbank
А Аваль уже не обслуживает чужой Простір ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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2
Додано: П'ят 04 січ, 2019 06:05
sens написав:
Oschadbank
Уточните - депозитный или зарплатный Простир?
Читал о з-п проектах и лимитах.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Подякували: 351 раз.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:52
Goodman написав: sens написав:
Oschadbank
Уточните - депозитный или зарплатный Простир?
Читал о з-п проектах и лимитах.
любой простор снимаю в Ощадбанке
никому не верю
sens
Повідомлень: 11228
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 648 раз.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:24
sens Подякував Вам - Вы очень признательны.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Повідомлень: 2768
З нами з: 23.11.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 351 раз.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:08
Goodman написав: sens
Подякував Вам - Вы очень признательны.
Комісія в бакоматах
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B4%202
)(1).pdf
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 27164
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1378 раз.
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