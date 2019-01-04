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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 429430431432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:42

  Goodman написав:Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.

Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.

Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.

Oschadbank
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.

Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.

Oschadbank
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:23

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.

Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.

Oschadbank

А Аваль уже не обслуживает чужой Простір ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 06:05

Re: Банк Глобус

  sens написав:Oschadbank

Уточните - депозитный или зарплатный Простир?
Читал о з-п проектах и лимитах.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:52

  Goodman написав:
  sens написав:Oschadbank

Уточните - депозитный или зарплатный Простир?
Читал о з-п проектах и лимитах.
любой простор снимаю в Ощадбанке
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:24

sens Подякував Вам - Вы очень признательны.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:08

  Goodman написав:sens Подякував Вам - Вы очень признательны.

Комісія в бакоматах
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B4%202)(1).pdf
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 02:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Кто и как?
Я лично прогулочкой к тети в кассу в отделения Глобуса.
Тетя улыбается, паспорт не просит и дает денежки. А ВЫ????
Спасибо за ответы.

Додатковий Мастер колись давали...зараз не знаю.

И сейчас тоже дают, если сумма вкладов выше 100К
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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