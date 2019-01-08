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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:21
sens написав:
все равно бпнкомат ощад простору ближе.
Спасибо еще раз , снял и комиссии нет:
02.01.2019 22:13 0.00 0 ACCOUNT BALANCE (IB)/SVGATE _IFOBS_GLOB2 UKR KYIV 19/5,KYRENEVSKY STR./KYIV/UKR
04.01.2019 18:50 100.00 UAH 100 CASH WITHDRAWAL/BRANCH 10005 UA
04.01.2019 18:56 2000.00 UAH 2000 CASH WITHDRAWAL/BRANCH 10005 UA 04.01.2019 18:56 100.00 UAH 100 CASH WITHDRAWAL/BRANCH 10005 UA 04.01.2019 19:25 0.00 0 ACCOUNT BALANCE (IB)/SVGATE _IFOBS_GLOB2 UKR KYIV 19/5,KYRENEVSKY STR./KYIV/UKR
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:07
Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?
Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет...
Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:22
Искатель написав:
Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?
Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет...
Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...
Сегодня не успел. А 04.01 вечерний поезд от Аллы заичислили 08.01, но и Алла ж, бывает, грешит... Откуда отправляли?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:36
На Тазик всё быстрее доходит, потому что у него прямые реквизиты, а у Глобуса всё через котловой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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