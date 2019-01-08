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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 430431432433

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:21

Re: Банк Глобус

  sens написав:все равно бпнкомат ощад простору ближе.


Спасибо еще раз , снял и комиссии нет:

02.01.2019 22:13 0.00 0 ACCOUNT BALANCE (IB)/SVGATE _IFOBS_GLOB2 UKR KYIV 19/5,KYRENEVSKY STR./KYIV/UKR
04.01.2019 18:50 100.00 UAH 100 CASH WITHDRAWAL/BRANCH 10005 UA
04.01.2019 18:56 2000.00 UAH 2000 CASH WITHDRAWAL/BRANCH 10005 UA 04.01.2019 18:56 100.00 UAH 100 CASH WITHDRAWAL/BRANCH 10005 UA 04.01.2019 19:25 0.00 0 ACCOUNT BALANCE (IB)/SVGATE _IFOBS_GLOB2 UKR KYIV 19/5,KYRENEVSKY STR./KYIV/UKR
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:07

Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?

Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет...
Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:22

  Искатель написав:Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?

Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет...
Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...

Сегодня не успел. А 04.01 вечерний поезд от Аллы заичислили 08.01, но и Алла ж, бывает, грешит... Откуда отправляли?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:36

Re: Банк Глобус

На Тазик всё быстрее доходит, потому что у него прямые реквизиты, а у Глобуса всё через котловой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:46

  Искатель написав:Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?

Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет...
Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...

Я отправляла дневным поездом - в глобус зашло в 16 с небольшим. В вашем случае это уже вечерний поезд, а с ним частенько проблемы по глобусу. И ещё заметила, что небольшие суммы (до 10к) обычно заходят и вечерним поездом, а вот поболе - то тут уже лотерея. Ждите завтра к 10-ти утра
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:14

  _Slava_ написав:
  Искатель написав:Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?

Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет...
Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...

Сегодня не успел. А 04.01 вечерний поезд от Аллы заичислили 08.01, но и Алла ж, бывает, грешит... Откуда отправляли?


Из Аллы, я ж писал :)Через МАБ (может, Вы это уточняли).
Может, и она придержала, я не удивлюсь уже.
Вообще, заметил еще в прошлом году, как перешли с 2625 на 2620 в Глобусе, зачислять стали гораздо дольше.
На моменте 10:14, еще нет денег. Подожду до обеда и буду выяснять.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:16

Кстати... а кто-то пробовал через P2P на "Видсоточку+" отправлять?
Что будет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:24

Искатель
Не пробовали, ибо глупо - теряется несколько дней на зачисление в виде проведения по счёту...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:28

  Искатель написав:Кстати... а кто-то пробовал через P2P на "Видсоточку+" отправлять?
Что будет?

Пробовали. Заходит моментально, комиссий нет. Теряется несколько дней, это да.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 09 січ, 2019 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:28

  Искатель написав:Кстати... а кто-то пробовал через P2P на "Видсоточку+" отправлять?
Что будет?

У меня кент не освоил СЭП, поэтому кидает из моно по p2p. Всё ходит без проблем. Вот только с зачислением, и начислением процентов - я не узнавал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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