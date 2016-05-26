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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 10:36
Искатель написав:
Кстати... а кто-то пробовал через P2P на "Видсоточку+" отправлять?
Что будет?
пробовал, и не раз. А что еще может быть? Зачисляются мгновенно, но вот %% на новые деньги начинают капать явно не в этот день.
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la9
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:15
Искатель написав:
На моменте 10:14, еще нет денег. Подожду до обеда и буду выяснять.
11:11 - пришла СМС-ка о зачислении.
Кому интересно, запомните время. Я теперь буду на него ориентироваться...
Спасибо всем, кто ответил про P2P. Вопрос снят.
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Искатель
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:23
Кассандра написав: Искатель написав:
Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?
Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет...
Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...
Я отправляла дневным поездом - в глобус зашло в 16 с небольшим. В вашем случае это уже вечерний поезд, а с ним частенько проблемы по глобусу. И ещё заметила, что небольшие суммы (до 10к) обычно заходят и вечерним поездом, а вот поболе - то тут уже лотерея. Ждите завтра к 10-ти утра
кстати если в глобусе приходит смс после 19-00 о зачислении с какого дня капать проценты начинают?
и какие лимиты у них на исходящий п2п суточный если он есть?
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mephala
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Додано: Сер 09 січ, 2019 15:34
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greenozon
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