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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:36

  Искатель написав:Кстати... а кто-то пробовал через P2P на "Видсоточку+" отправлять?
Что будет?

пробовал, и не раз. А что еще может быть? Зачисляются мгновенно, но вот %% на новые деньги начинают капать явно не в этот день.
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:15

  Искатель написав:На моменте 10:14, еще нет денег. Подожду до обеда и буду выяснять.

11:11 - пришла СМС-ка о зачислении.
Кому интересно, запомните время. Я теперь буду на него ориентироваться...

Спасибо всем, кто ответил про P2P. Вопрос снят.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:23

  Кассандра написав:
  Искатель написав:Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?

Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет...
Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...

Я отправляла дневным поездом - в глобус зашло в 16 с небольшим. В вашем случае это уже вечерний поезд, а с ним частенько проблемы по глобусу. И ещё заметила, что небольшие суммы (до 10к) обычно заходят и вечерним поездом, а вот поболе - то тут уже лотерея. Ждите завтра к 10-ти утра

кстати если в глобусе приходит смс после 19-00 о зачислении с какого дня капать проценты начинают?

и какие лимиты у них на исходящий п2п суточный если он есть?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:34

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