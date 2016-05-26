Искатель написав:Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?
Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет... Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...
Я отправляла дневным поездом - в глобус зашло в 16 с небольшим. В вашем случае это уже вечерний поезд, а с ним частенько проблемы по глобусу. И ещё заметила, что небольшие суммы (до 10к) обычно заходят и вечерним поездом, а вот поболе - то тут уже лотерея. Ждите завтра к 10-ти утра
кстати если в глобусе приходит смс после 19-00 о зачислении с какого дня капать проценты начинают?
и какие лимиты у них на исходящий п2п суточный если он есть?
demichh написав:Тока гривна, а то в анонсе не написано ?
Цю аХцію вже давно тут обговорили. 18% від 2 до 2,5 роки можна застовбити в Шаромиги. Хтось знає які будуть % по гривнедепо через 2 роки терміном на півроку? Можна задіяти кума, брата свата....не агітую.
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Искатель написав:Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?
Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет... Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...
Я отправляла дневным поездом - в глобус зашло в 16 с небольшим. В вашем случае это уже вечерний поезд, а с ним частенько проблемы по глобусу. И ещё заметила, что небольшие суммы (до 10к) обычно заходят и вечерним поездом, а вот поболе - то тут уже лотерея. Ждите завтра к 10-ти утра
кстати если в глобусе приходит смс после 19-00 о зачислении с какого дня капать проценты начинают?
и какие лимиты у них на исходящий п2п суточный если он есть?
%% со следующего дня, лимита вроде нет( ограничение только по лимиту установленному по карте), но думаю наглеть не стоит, личный экспириэнс в районе 50к/день