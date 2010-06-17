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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 432433434435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:30

Wolt450
Поповнення Вкладу (збільшення суми Вкладу) можливе на суму та протягом терміну, які
визначені умовами розміщення даного виду Вкладу (депозитної програми), що діє на день
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Згідно цих правил. Можуть поміняти і будуть нові умови
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:44

Re: Банк Глобус

на какую минимальную сумму можно застолбить по депо?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 23:23

Re: Банк Глобус

В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:25

  ishvara написав:В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?

а если сравнить пополнение где лучше?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32

  wolt450 написав:Згідно цих правил. Можуть поміняти і будуть нові умови

Який пункт?
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32

  тарасов написав:на какую минимальную сумму можно застолбить по депо?

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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:52

  Кассандра написав:
  Искатель написав:Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?

Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет...
Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...

Я отправляла дневным поездом - в глобус зашло в 16 с небольшим. В вашем случае это уже вечерний поезд, а с ним частенько проблемы по глобусу. И ещё заметила, что небольшие суммы (до 10к) обычно заходят и вечерним поездом, а вот поболе - то тут уже лотерея. Ждите завтра к 10-ти утра

Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
artemiustas
 
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