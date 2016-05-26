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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:30
Wolt450
Поповнення Вкладу (збільшення суми Вкладу) можливе на суму та протягом терміну, які
визначені умовами розміщення даного виду Вкладу (депозитної програми), що діє на день
розміщення/пролонгації Вкладу.
Із... Правила відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:35
Згідно цих правил. Можуть поміняти і будуть нові умови
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:44
на какую минимальную сумму можно застолбить по депо?
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тарасов
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:23
В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?
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ishvara
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Додано: Чет 10 січ, 2019 09:25
ishvara написав:
В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?
а если сравнить пополнение где лучше?
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mephala
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32
wolt450 написав:
Згідно цих правил. Можуть поміняти і будуть нові умови
Який пункт?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32
тарасов написав:
на какую минимальную сумму можно застолбить по депо?
1000 грн.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:52
Кассандра написав: Искатель написав:
Вопрос: кто сегодня СЭП с Альфы на Глобус отправлял, все дошло?
Отправил в 15:50 одновременно на ТАС и Глобус. На ТАС дошло, а на Глобус - еще нет...
Заметил, после перехода с 2625 на 2620 зачислять стали гораздо дольше...
Я отправляла дневным поездом - в глобус зашло в 16 с небольшим. В вашем случае это уже вечерний поезд, а с ним частенько проблемы по глобусу. И ещё заметила, что небольшие суммы (до 10к) обычно заходят и вечерним поездом, а вот поболе - то тут уже лотерея. Ждите завтра к 10-ти утра
Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
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artemiustas
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:31
artemiustas написав:
Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
А нужно было до 14:00.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:16
ruvex написав: artemiustas написав:
Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
А нужно было до 14:00.
Слушайте ruvexa - он дело говорит.
ибо дневной поезд - это отправка до 14-ти.
А вечерний поезд, как я уже говорила - это лотерея просто пару раз отмечала для сумм менее 10 к - зачисляли день в день... сама уже с месяц вечерним поездом из аллы в шарик не езжу, ибо чревато
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Кассандра
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