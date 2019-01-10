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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:10

  mephala написав:
  ishvara написав:В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?

а если сравнить пополнение где лучше?

В Форварде пополнение, скорее всего, будет работать, хоть и с ограничением по сумме, а в Глобусе запросто отменят, если что, как это делает Мегабанк.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:14

  ishvara написав:
  mephala написав:
  ishvara написав:В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?

а если сравнить пополнение где лучше?

В Форварде пополнение, скорее всего, будет работать, хоть и с ограничением по сумме, а в Глобусе запросто отменят, если что, как это делает Мегабанк.

в Форварде ещё и ограничение по времени - 3 месяца
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