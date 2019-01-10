В Форварде пополнение, скорее всего, будет работать, хоть и с ограничением по сумме, а в Глобусе запросто отменят, если что, как это делает Мегабанк.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:10
Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:14
в Форварде ещё и ограничение по времени - 3 месяца
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