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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:10

  mephala написав:
  ishvara написав:В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?

а если сравнить пополнение где лучше?

В Форварде пополнение, скорее всего, будет работать, хоть и с ограничением по сумме, а в Глобусе запросто отменят, если что, как это делает Мегабанк.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:14

  ishvara написав:
  mephala написав:
  ishvara написав:В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?

а если сравнить пополнение где лучше?

В Форварде пополнение, скорее всего, будет работать, хоть и с ограничением по сумме, а в Глобусе запросто отменят, если что, как это делает Мегабанк.

в Форварде ещё и ограничение по времени - 3 месяца
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:09

vollena71 а, ну да, забыл
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:08

Умеет же Глобус обломать... Прислал сообщение, мол, рождественская акция +1% к депозиту. Я уже думал, что максимум 18,6% стало, и Глобус почти всех обгоняет, особенно по депозитам с пополнением, а там, оказывается, базовую снизили :(
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:13

  ishvara написав:
  mephala написав:
  ishvara написав:В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?

а если сравнить пополнение где лучше?

В Форварде пополнение, скорее всего, будет работать, хоть и с ограничением по сумме, а в Глобусе запросто отменят, если что, как это делает Мегабанк.

А что, есть предпосылки, прецеденты? У меня только недавно закончился двухлетний под 22%, пополнение за два месяца до конца приняли под 22%, ничего не отменяли.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:17

  vollena71 написав:в Форварде ещё и ограничение по времени - 3 месяца

Три месяца - это, считай, и нет пополнения на фоне двух лет депозита. Такой мизер. Хоть бы полсрока делали.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:59

Re: Банк Глобус

  candidat написав:А что, есть предпосылки, прецеденты?

Ні...невідомі. Чи?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:24

Кто знает - можно ли отключить смс на входе в ИБ? Может, через приложение на смарте как-то можно без смс входить?
la9
 
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