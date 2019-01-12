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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:10
mephala написав: ishvara написав:
В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?
а если сравнить пополнение где лучше?
В Форварде пополнение, скорее всего, будет работать, хоть и с ограничением по сумме, а в Глобусе запросто отменят, если что, как это делает Мегабанк.
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ishvara
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:14
ishvara написав: mephala написав: ishvara написав:
В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?
а если сравнить пополнение где лучше?
В Форварде пополнение, скорее всего, будет работать, хоть и с ограничением по сумме, а в Глобусе запросто отменят, если что, как это делает Мегабанк.
в Форварде ещё и ограничение по времени - 3 месяца
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vollena71
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:09
vollena71 а, ну да, забыл
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ishvara
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:08
Умеет же Глобус обломать... Прислал сообщение, мол, рождественская акция +1% к депозиту. Я уже думал, что максимум 18,6% стало, и Глобус почти всех обгоняет, особенно по депозитам с пополнением, а там, оказывается, базовую снизили
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candidat
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:13
ishvara написав: mephala написав: ishvara написав:
В Форварде на 2 года 19% плюс бонус Минфина. Здесь - 18%. Глобус надежнее?
а если сравнить пополнение где лучше?
В Форварде пополнение, скорее всего, будет работать, хоть и с ограничением по сумме, а в Глобусе запросто отменят, если что, как это делает Мегабанк.
А что, есть предпосылки, прецеденты? У меня только недавно закончился двухлетний под 22%, пополнение за два месяца до конца приняли под 22%, ничего не отменяли.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:17
vollena71 написав:
в Форварде ещё и ограничение по времени - 3 месяца
Три месяца - это, считай, и нет пополнения на фоне двух лет депозита. Такой мизер. Хоть бы полсрока делали.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:59
candidat написав:
А что, есть предпосылки, прецеденты?
Ні...невідомі. Чи?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:24
Кто знает - можно ли отключить смс на входе в ИБ? Может, через приложение на смарте как-то можно без смс входить?
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la9
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Додано: Нед 13 січ, 2019 08:14
la9
Через горячую линию отключи.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:47
artemiustas написав:
Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.
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Искатель
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