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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 434435436437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:48

  Кассандра написав:
  ruvex написав:
  artemiustas написав:Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11

А нужно было до 14:00.

Слушайте ruvexa - он дело говорит. :) ибо дневной поезд - это отправка до 14-ти.
А вечерний поезд, как я уже говорила - это лотерея просто пару раз отмечала для сумм менее 10 к - зачисляли день в день... сама уже с месяц вечерним поездом из аллы в шарик не езжу, ибо чревато :wink:

Ну, а если на карту падают только после 15:00? Заметил - любое пополнение наличкой карты независимо от времени - отображается после 15:00. Т.е. на дневной априори не успеваю ((
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:49

  Искатель написав:
  artemiustas написав:Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11


Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.

да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00
Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:51

  clientage написав:
  Искатель написав:
  artemiustas написав:Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11


Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.

да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00
Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики :)

Даже так? Забавно...
Но местное отделение "Глобуса" находится так далеко от меня, что я там за прошлый год был раза 2-3...
Искатель
 
Повідомлень: 2111
З нами з: 22.02.16
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:59

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.

да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00
Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики :)

Даже так? Забавно...
Но местное отделение "Глобуса" находится так далеко от меня, что я там за прошлый год был раза 2-3...

Звоните в любимое отд-е, знакомЬтесь с любимым менагером, заказывайте Выписку на мыло
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 27125
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
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  #<1 ... 434435436437
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