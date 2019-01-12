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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 січ, 2019 12:48
Кассандра написав: ruvex написав: artemiustas написав:
Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
А нужно было до 14:00.
Слушайте ruvexa - он дело говорит.
ибо дневной поезд - это отправка до 14-ти.
А вечерний поезд, как я уже говорила - это лотерея просто пару раз отмечала для сумм менее 10 к - зачисляли день в день... сама уже с месяц вечерним поездом из аллы в шарик не езжу, ибо чревато
Ну, а если на карту падают только после 15:00? Заметил - любое пополнение наличкой карты независимо от времени - отображается после 15:00. Т.е. на дневной априори не успеваю ((
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Искатель
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:49
Искатель написав: artemiustas написав:
Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.
да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00
Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:51
clientage написав: Искатель написав: artemiustas написав:
Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.
да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00
Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики
Даже так? Забавно...
Но местное отделение "Глобуса" находится так далеко от меня, что я там за прошлый год был раза 2-3...
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Искатель
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:59
Искатель написав: clientage написав: Искатель написав:
Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.
да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00
Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики
Даже так? Забавно...
Но местное отделение "Глобуса" находится так далеко от меня, что я там за прошлый год был раза 2-3...
Звоните в любимое отд-е, знакомЬтесь с любимым менагером, заказывайте Выписку на мыло
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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