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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 434435436437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:48

  Кассандра написав:
  ruvex написав:
  artemiustas написав:Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11

А нужно было до 14:00.

Слушайте ruvexa - он дело говорит. :) ибо дневной поезд - это отправка до 14-ти.
А вечерний поезд, как я уже говорила - это лотерея просто пару раз отмечала для сумм менее 10 к - зачисляли день в день... сама уже с месяц вечерним поездом из аллы в шарик не езжу, ибо чревато :wink:

Ну, а если на карту падают только после 15:00? Заметил - любое пополнение наличкой карты независимо от времени - отображается после 15:00. Т.е. на дневной априори не успеваю ((
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:49

  Искатель написав:
  artemiustas написав:Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11


Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.

да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00
Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:51

  clientage написав:
  Искатель написав:
  artemiustas написав:Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11


Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.

да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00
Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики :)

Даже так? Забавно...
Но местное отделение "Глобуса" находится так далеко от меня, что я там за прошлый год был раза 2-3...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:59

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.

да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00
Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики :)

Даже так? Забавно...
Но местное отделение "Глобуса" находится так далеко от меня, что я там за прошлый год был раза 2-3...

Звоните в любимое отд-е, знакомЬтесь с любимым менагером, заказывайте Выписку на мыло
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:59

  Aps написав:В гривне ставки снизили но зато акцию придумали +1%
https://globusbank.com.ua/ua/depoziti.html

А какая минимальная столбовая сумма по этой акции?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:18

  lubopytnaya написав:
  Aps написав:В гривне ставки снизили но зато акцию придумали +1%
https://globusbank.com.ua/ua/depoziti.html

А какая минимальная столбовая сумма по этой акции?

Спрашивал в отделении.
Сказали:Классика, 1К
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:24

  lubopytnaya написав:
  Aps написав:В гривне ставки снизили но зато акцию придумали +1%
https://globusbank.com.ua/ua/depoziti.html

А какая минимальная столбовая сумма по этой акции?

1000грн
ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ...
3.5. За діючими Вкладами, які передбачають додаткове внесення коштів, Банк має право
припинити (обмежити) такі додаткові внесення проінформувавши Вкладника у спосіб, визначений Правилами
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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