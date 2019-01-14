artemiustas написав:Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
А нужно было до 14:00.
Слушайте ruvexa - он дело говорит. ибо дневной поезд - это отправка до 14-ти. А вечерний поезд, как я уже говорила - это лотерея просто пару раз отмечала для сумм менее 10 к - зачисляли день в день... сама уже с месяц вечерним поездом из аллы в шарик не езжу, ибо чревато
Ну, а если на карту падают только после 15:00? Заметил - любое пополнение наличкой карты независимо от времени - отображается после 15:00. Т.е. на дневной априори не успеваю ((
artemiustas написав:Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.
да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00 Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики
artemiustas написав:Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.
да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00 Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики
Даже так? Забавно... Но местное отделение "Глобуса" находится так далеко от меня, что я там за прошлый год был раза 2-3...
Искатель написав:Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.
да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00 Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики
Даже так? Забавно... Но местное отделение "Глобуса" находится так далеко от меня, что я там за прошлый год был раза 2-3...
Звоните в любимое отд-е, знакомЬтесь с любимым менагером, заказывайте Выписку на мыло
А какая минимальная столбовая сумма по этой акции?
1000грн ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ... 3.5. За діючими Вкладами, які передбачають додаткове внесення коштів, Банк має право припинити (обмежити) такі додаткові внесення проінформувавши Вкладника у спосіб, визначений Правилами
clientage написав:ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ...[/url] 3.5. За діючими Вкладами, які передбачають додаткове внесення коштів, Банк має право припинити (обмежити) такі додаткові внесення проінформувавши Вкладника у спосіб, визначений Правилами
У меня в Глобусе в начале февраля заканчивается двухлетний депо под 21,5%. Поэтому хочу застолбиться, чтобы в феврале перевложиться на этот акционный столб. Надеюсь, в феврале они еще не порежежут пополняхи.
lubopytnaya написав:У меня в Глобусе в начале февраля заканчивается двухлетний депо под 21,5%.
В кінці лютого 2016 в Шаромиги вже були лише 20%. На який термін плануєте депо?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.