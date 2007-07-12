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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 435436437438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:47

  clk написав:Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.

Коллеги, информирую общественность.

03 января 2019г. подал заявление в обслуживающее отделение на возврат недоначисленных процентов за декабрь 2018.
По состоянию на сегодня, ни ответа, ни привета.

Р.S. Приму к вниманию дополнительные действенные меры воздействия на банк.
clk
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:05

clk юрист бы сказал что надо не на "возврат" писать заявление а на "доначисление"
J
 
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  #<1 ... 435436437438
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