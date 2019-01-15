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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 435436437438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:47

  clk написав:Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.

Коллеги, информирую общественность.

03 января 2019г. подал заявление в обслуживающее отделение на возврат недоначисленных процентов за декабрь 2018.
По состоянию на сегодня, ни ответа, ни привета.

Р.S. Приму к вниманию дополнительные действенные меры воздействия на банк.
clk
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:05

clk юрист бы сказал что надо не на "возврат" писать заявление а на "доначисление"
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:42

  J написав:clk юрист бы сказал что надо не на "возврат" писать заявление а на "доначисление"

Ну мы понимаем...правильнее "сторнирование".
clk
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:07

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:У меня в Глобусе в начале февраля заканчивается двухлетний депо под 21,5%.

В кінці лютого 2016 в Шаромиги вже були лише 20%.

Я открывала в 2017м.
Тогда тоже были только 20% по стандартным условиям.
Но для постоянных клиентов (т.е. уже имеющих вклад) был бонус 1,5% при условии размещения вклада на сумму свыше 100К
Поэтому я предварительно открыла депозит на 1000 грн.
А через пару дней, получив выплаты по Юнисону чуть больше сотки, пришла в отделение и, как уже постоянный клиент, открыла по ставке 21,5%
И потом еще пополнила до фонда - тогда можно было пополнять на 2-кратный размер первоначальной суммы вклада.

На який термін плануєте депо?

Как обычно, на 2 года.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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