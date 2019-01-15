clk написав:Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.
Коллеги, информирую общественность.
03 января 2019г. подал заявление в обслуживающее отделение на возврат недоначисленных процентов за декабрь 2018.
По состоянию на сегодня, ни ответа, ни привета.
Р.S. Приму к вниманию дополнительные действенные меры воздействия на банк.