|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:47
clk написав:
Коллеги, это что, новогодний подарок от Глобуса. Первая часть процентов выплачена до перехода счетов 11.12.2018, тут все нормально. Вторая часть выплачена сегодня за период 12-31.12.2018, намного меньше чем первая. Движений не было. Карта старая Видсоточка БЕЗ плюса. У всех так? Недополучил около 50% ожидаемой суммы за месяц.
Коллеги, информирую общественность.
03 января 2019г. подал заявление в обслуживающее отделение на возврат недоначисленных процентов за декабрь 2018.
По состоянию на сегодня, ни ответа, ни привета.
Р.S. Приму к вниманию дополнительные действенные меры воздействия на банк.
-
clk
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 31.08.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:05
clk юрист бы сказал что надо не на "возврат" писать заявление а на "доначисление"
-
J
-
-
- Повідомлень: 4265
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:42
J написав:clk
юрист бы сказал что надо не на "возврат" писать заявление а на "доначисление"
Ну мы понимаем...правильнее "сторнирование".
-
clk
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 31.08.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:07
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
У меня в Глобусе в начале февраля заканчивается двухлетний депо под 21,5%.
В кінці лютого 2016 в Шаромиги вже були лише 20%.
Я открывала в 2017м.
Тогда тоже были только 20% по стандартным условиям.
Но для постоянных клиентов (т.е. уже имеющих вклад) был бонус 1,5% при условии размещения вклада на сумму свыше 100К
Поэтому я предварительно открыла депозит на 1000 грн.
А через пару дней, получив выплаты по Юнисону чуть больше сотки, пришла в отделение и, как уже постоянный клиент, открыла по ставке 21,5%
И потом еще пополнила до фонда - тогда можно было пополнять на 2-кратный размер первоначальной суммы вклада.
На який термін плануєте депо?
Как обычно, на 2 года.
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3652
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1161 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:41
clientage написав: Искатель написав: artemiustas написав:
Отправил вчера >10К на В+ с Альфы СЭПом в 15:40, пришло утром в 11
Я смотрю, это уже становится системой. 8.01. в 15:50 примерно отправлял по тому же маршруту столько же... пришло в 11:11 на след.день.
да Глобус часто отображает поздневечерние вчерашние приходы на сл. день до 12:00
Вот только саму проводку нуна таки смотреть в Выписке из отделения. Он часто такие приходы проводит таки вчерашним днем, т.е. все чики-пики
На горячке грят, что и к ним можно звонить они пришлют за месяц выписку.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 1926
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|66473
|8227608
|
|
|33576
|4138133
|
|
|386
|94320
|
|