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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 436437438439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:35

Можна допустити помилку при введенні коду...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:37

  Квесторе_поверніться написав:Можна допустити помилку при введенні коду...


На минфине если перейти с поля код на другое, то сверху напишет либо +50грн либо что код недействительный.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:39

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна допустити помилку при введенні коду...


На минфине если перейти с поля код на другое, то сверху напишет либо +50грн либо что код недействительный.

А на фінансах?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27316
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:33

Шота не сложилось у глобуса с упц сегодня - в иб карт с обеда не видать, смс о заходе сэпа нетути. Обещают к завтрему поправить, редиски. Хотя платежи с карты работают на ура :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:39

Саксесс-стори:
позвонил на горячку, попросил отключить смс-конфирм на вход в ИБ.
Отключили.

Терпеть не могу эти бессмысленные смски.
Щастье - есть!
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:14

УПЦ наконец-то попустило - всё заработало, зашло и отэсемесилось :wink:
Кассандра
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