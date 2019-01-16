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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:35
Можна допустити помилку при введенні коду...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:37
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:39
А на фінансах?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:33
Шота не сложилось у глобуса с упц сегодня - в иб карт с обеда не видать, смс о заходе сэпа нетути. Обещают к завтрему поправить, редиски. Хотя платежи с карты работают на ура
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:39
Саксесс-стори:
позвонил на горячку, попросил отключить смс-конфирм на вход в ИБ.
Отключили.
Терпеть не могу эти бессмысленные смски.
Щастье - есть!
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:51
Re: Банк Глобус
Там есть 32 дня.
За это время можно связаться с минфином и уладить ЛЮБОЙ ВОПРОС.
Был случай - код был недействительный , перезапросили новый код , потом в ручном режиме Минфин все поправил и пришло ОБОИМ по 50.
Кстати, акция по новогодней "500" отработала по-полной. Сегодня Пришли дОООООлгожданыые 500грн.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:55
Re: Банк Глобус
А коли депо в грудні відкривали?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:00
Re: Банк Глобус
Первое депо было 22 - Универсал. Потом 26 - Пумб ( т е выполнил правило 2 банка до 31-12). Больше всех выкохав мозг ПУМБ. Уже думалось все бросить и идти в Глобус , но .... был бы перелимит в 30к больше Фонда. Хз кому как, а мне 30к потери пока еще ощутимо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:03
Прийшло рівно 300 і 200 грн двома траншами?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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