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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 437438439440>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:35

Можна допустити помилку при введенні коду...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:37

  Квесторе_поверніться написав:Можна допустити помилку при введенні коду...


На минфине если перейти с поля код на другое, то сверху напишет либо +50грн либо что код недействительный.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:39

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна допустити помилку при введенні коду...


На минфине если перейти с поля код на другое, то сверху напишет либо +50грн либо что код недействительный.

А на фінансах?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:33

Шота не сложилось у глобуса с упц сегодня - в иб карт с обеда не видать, смс о заходе сэпа нетути. Обещают к завтрему поправить, редиски. Хотя платежи с карты работают на ура :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:39

Саксесс-стори:
позвонил на горячку, попросил отключить смс-конфирм на вход в ИБ.
Отключили.

Терпеть не могу эти бессмысленные смски.
Щастье - есть!
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:14

УПЦ наконец-то попустило - всё заработало, зашло и отэсемесилось :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:51

Re: Банк Глобус

  candidat написав:А как определяется, что промокод недействительный? Это, надеюсь, сразу видно? Или это становится понятно только по тому, что через месяц после открытия депозита не дали 50 грн.?


Там есть 32 дня.
За это время можно связаться с минфином и уладить ЛЮБОЙ ВОПРОС.
Был случай - код был недействительный , перезапросили новый код , потом в ручном режиме Минфин все поправил и пришло ОБОИМ по 50.
Кстати, акция по новогодней "500" отработала по-полной. Сегодня Пришли дОООООлгожданыые 500грн.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:55

Re: Банк Глобус

  Goodman написав:Кстати, акция по новогодней "500" отработала по-полной. Сегодня Пришли дОООООлгожданыые 500грн.

А коли депо в грудні відкривали?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:00

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:А коли депо в грудні відкривали?


Первое депо было 22 - Универсал. Потом 26 - Пумб ( т е выполнил правило 2 банка до 31-12). Больше всех выкохав мозг ПУМБ. Уже думалось все бросить и идти в Глобус , но .... был бы перелимит в 30к больше Фонда. Хз кому как, а мне 30к потери пока еще ощутимо.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:03

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А коли депо в грудні відкривали?


Первое депо было 22 - Универсал. Потом 26 - Пумб ( т е выполнил правило 2 банка до 31-12). Больше всех выкохав мозг ПУМБ. Уже думалось все бросить и идти в Глобус , но .... был бы перелимит в 30к больше Фонда. Хз кому как, а мне 30к потери пока еще ощутимо.

Прийшло рівно 300 і 200 грн двома траншами?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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