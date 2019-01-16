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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 437438439440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:12

Отчетность

Квесторе_поверніться

Зв1тую:

Безготівкове зарахування. Коментар до платежу: TOV BANKING KLAS Popolnenie scheta 4149 **** **** **26 ********** Aleksandr Aleksandrovich INN 26100**** Bonus ot MinFin, Gruden' 2018 сумма- 520.00 грн
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:20

Goodman, невідомо чому сума 520 намалювалась.
Це ж має бути бонус за промокод+ прОцент за суму депо.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:24

Это конечно оффтоп, но мне сегодня зашёл транш за депо, за который должны были дать 300грн+.
А 200грн+ сказали пришлют позже, не бздо :)

Там видимо играет роль, какой конкретно банк(и).
Как банкиры отлистают - так и нам перечисляют.

Поэтому "транши" могут идти немного вразнобой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:35

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Це ж має бути бонус за промокод+ прОцент за суму депо.


520 - это за новогоднюю акцию.
Мне на мыло пришло приглашение с промокодом принять участие. Принял, поучаствовал , получил сполна.
Бонус за тело депозитофф пришел отдельно.
Сегодня пришло 2(два) зачисления. Эти 520 - самые дармовые от Минфина.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:37

Re: Банк Глобус

  Вкладчик1234 написав:Там видимо играет роль, какой конкретно банк(и).
Как банкиры отлистают - так и нам перечисляют.


Интуитивно выбрал "заинтересованные" банки.
ПУМБ и Универсал САМИ обращают внимание на свое сотрудничество с Минфином.
Того быстро и отлистали мне сполна. рекомендую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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