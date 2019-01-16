Квесторе_поверніться
Зв1тую:
Безготівкове зарахування. Коментар до платежу: TOV BANKING KLAS Popolnenie scheta 4149 **** **** **26 ********** Aleksandr Aleksandrovich INN 26100**** Bonus ot MinFin, Gruden' 2018 сумма- 520.00 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:12
Отчетность
Квесторе_поверніться
Зв1тую:
Безготівкове зарахування. Коментар до платежу: TOV BANKING KLAS Popolnenie scheta 4149 **** **** **26 ********** Aleksandr Aleksandrovich INN 26100**** Bonus ot MinFin, Gruden' 2018 сумма- 520.00 грн
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:20
Goodman, невідомо чому сума 520 намалювалась.
Це ж має бути бонус за промокод+ прОцент за суму депо.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:24
Это конечно оффтоп, но мне сегодня зашёл транш за депо, за который должны были дать 300грн+.
А 200грн+ сказали пришлют позже, не бздо
Там видимо играет роль, какой конкретно банк(и).
Как банкиры отлистают - так и нам перечисляют.
Поэтому "транши" могут идти немного вразнобой
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:35
Re: Банк Глобус
520 - это за новогоднюю акцию.
Мне на мыло пришло приглашение с промокодом принять участие. Принял, поучаствовал , получил сполна.
Бонус за тело депозитофф пришел отдельно.
Сегодня пришло 2(два) зачисления. Эти 520 - самые дармовые от Минфина.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:37
Re: Банк Глобус
Интуитивно выбрал "заинтересованные" банки.
ПУМБ и Универсал САМИ обращают внимание на свое сотрудничество с Минфином.
Того быстро и отлистали мне сполна. рекомендую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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