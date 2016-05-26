Где правда? Или там отдельно карточный счёт с 7% и отдельно сберегательный с 17%, между которыми при помощи ИБ надо перекидывать деньги.
2. Как можно вывести с Відсоточки без комисии?
Так вроді з 17 на залишок карти вже не продаються. Ні?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться На сайте непонятная информация: С 08.02.2018р. осуществляется переход существующих клиентов, которые обслуживаются на условиях тарифного плана «Відсоточка+»* на обслуживание в соответствии с тарифным планом «Відсоточка+» И тарифы с 17% на остаток: https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%BA%204)(1).pdf Непонятно.....
lel написав:Квесторе_поверніться На сайте непонятная информация: С 08.02.2018р. осуществляется переход существующих клиентов, которые обслуживаются на условиях тарифного плана «Відсоточка+»* на обслуживание в соответствии с тарифным планом «Відсоточка+» И тарифы с 17% на остаток: https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%BA%204)(1).pdf Непонятно.....
я так понимаю что новых клиентов у которых тариф со звездочкой переведут на тариф без звездочки
lel написав:Квесторе_поверніться На сайте непонятная информация: С 08.02.2018р. осуществляется переход существующих клиентов, которые обслуживаются на условиях тарифного плана «Відсоточка+»* на обслуживание в соответствии с тарифным планом «Відсоточка+» И тарифы с 17% на остаток: https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%BA%204)(1).pdf Непонятно.....
А что непонятного? Переведут походу весь народ с 7% на 17% и всех делофф то, как говорит clientage
З 08.02.2018р. здійснюється перехід існуючих клієнтів, які обслуговуються на умовах тарифного плану «Відсоточка+»* на обслуговування відповідно за тарифним планоми «Відсоточка+»
«Відсоточка+»* - это 7% «Відсоточка+» - это 17% Значит всех клиентов, у которых сейчас 7%, переведут на 17% Кто получил Відсоточку после 16.11.2018 получали 7% вместо 17%. Теперь всех уравняли. Радость то какая
Востаннє редагувалось deneg net в Суб 19 січ, 2019 22:42, всього редагувалось 1 раз.