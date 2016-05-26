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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 438439440441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 78
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
28
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:37

  Amid написав:Добрый день!

Вот обратил внимание на Глобус, может опытные его пользователи помогут с парой вопросов?

1. Тут по платёжной карте "Відсоточка" указано 7%
https://globusbank.com.ua/ru/sberegatelnye-karty.html

А в описании тарифного плана - 17%
https://globusbank.com.ua/images/tinymce/file/vidsot_plus%20(%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%204)(1).pdf

Где правда? Или там отдельно карточный счёт с 7% и отдельно сберегательный с 17%, между которыми при помощи ИБ надо перекидывать деньги.

2. Как можно вывести с Відсоточки без комисии?

Так вроді з 17 на залишок карти вже не продаються. Ні?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:42

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На сайте непонятная информация: С 08.02.2018р. осуществляется переход существующих клиентов, которые обслуживаются на условиях тарифного плана «Відсоточка+»* на обслуживание в соответствии с тарифным планом «Відсоточка+»
И тарифы с 17% на остаток: https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%BA%204)(1).pdf
Непонятно.....
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:21

  lel написав:Квесторе_поверніться
На сайте непонятная информация: С 08.02.2018р. осуществляется переход существующих клиентов, которые обслуживаются на условиях тарифного плана «Відсоточка+»* на обслуживание в соответствии с тарифным планом «Відсоточка+»
И тарифы с 17% на остаток: https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%BA%204)(1).pdf
Непонятно.....

я так понимаю что новых клиентов у которых тариф со звездочкой переведут на тариф без звездочки
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:38

https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html

В файле "без звездочки": :D
Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:13

  lel написав:Квесторе_поверніться
На сайте непонятная информация: С 08.02.2018р. осуществляется переход существующих клиентов, которые обслуживаются на условиях тарифного плана «Відсоточка+»* на обслуживание в соответствии с тарифным планом «Відсоточка+»
И тарифы с 17% на остаток: https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%BA%204)(1).pdf
Непонятно.....

А что непонятного? Переведут походу весь народ с 7% на 17% и всех делофф то, как говорит clientage :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:29

  J написав:я так понимаю что новых клиентов у которых тариф со звездочкой переведут на тариф без звездочки

Чего новых. Думаю наоборот, старых, у кого осталось 17, кинут на 7.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:37

перевод клиентов

На сайте Шарика написано:

З 08.02.2018р. здійснюється перехід існуючих клієнтів, які обслуговуються на умовах тарифного плану «Відсоточка+»* на обслуговування відповідно за тарифним планоми «Відсоточка+»

«Відсоточка+»* - это 7%
«Відсоточка+» - это 17%
Значит всех клиентов, у которых сейчас 7%, переведут на 17%
Кто получил Відсоточку после 16.11.2018 получали 7% вместо 17%. Теперь всех уравняли.
Радость то какая :D
Востаннє редагувалось deneg net в Суб 19 січ, 2019 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:40

  deneg net написав:На сайте Шарика написано:

З 08.02.2018р. здійснюється перехід існуючих клієнтів, які обслуговуються на умовах тарифного плану «Відсоточка+»* на обслуговування відповідно за тарифним планоми «Відсоточка+»

«Відсоточка+»* - это 7%
«Відсоточка+» - это 17%
Значит всех клиентов, у которых сейчас 7%, переведут на 17%
Радость то какая :D

Или звездочку не там поставили :)
curiousobro
 
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