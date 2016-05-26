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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 439440441442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:23

  Кассандра написав:curiousobro и такое может быть :wink:
Надеюсь, мы окончательно узнаем до 8.02, а не до 28-го.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:29

  Vorlon написав:Интересно, сколько было клиентов, которые в здравом уме и светлой памяти открыли карту под 7%?

Примерно полтора человека
Поэтому Шарик, чтоб не сдуться совсем, решил всё вернуть в зад, и наливать кака было - 17%
А этих полтора клиента назвали даже во множественном числе :mrgreen:
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:52

  wig написав:
  Кассандра написав:curiousobro и такое может быть :wink:
Надеюсь, мы окончательно узнаем до 8.02, а не до 28-го.

Жгёте :) Ничего шо там 2018 год указан?

Зы:
Вообще впечатление,что это сообщение левацкое какое-то.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 00:03

Re: Банк Глобус

  curiousobro написав:Жгёте :) Ничего шо там 2018 год указан?

Тобто тепер за рік вирахують "помилково сплачені відсотки"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 00:33

  Vorlon написав:Интересно, сколько было клиентов, которые в здравом уме и светлой памяти открыли карту под 7%?

Картка не завжди відкривається заради відсотків. Інколи вона може допомогти обійти деякі ліміти.
Людина з вулиці
 
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