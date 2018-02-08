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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 січ, 2019 23:22
Интересно, сколько было клиентов, которые в здравом уме и светлой памяти открыли карту под 7%?
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Vorlon
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Додано: Суб 19 січ, 2019 23:29
Vorlon написав:
Интересно, сколько было клиентов, которые в здравом уме и светлой памяти открыли карту под 7%?
Примерно полтора человека
Поэтому Шарик, чтоб не сдуться совсем, решил всё вернуть в зад, и наливать кака было - 17%
А этих полтора клиента назвали даже во множественном числе
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deneg net
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Додано: Суб 19 січ, 2019 23:52
wig написав: Кассандра написав:curiousobro
и такое может быть
Надеюсь, мы окончательно узнаем до 8.02, а не до 28-го.
Жгёте
Ничего шо там 2018 год указан?
Зы:
Вообще впечатление,что это сообщение левацкое какое-то.
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curiousobro
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Додано: Нед 20 січ, 2019 00:03
curiousobro написав:
Жгёте
Ничего шо там 2018 год указан?
Тобто тепер за рік вирахують "помилково сплачені відсотки"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 20 січ, 2019 00:33
Vorlon написав:
Интересно, сколько было клиентов, которые в здравом уме и светлой памяти открыли карту под 7%?
Картка не завжди відкривається заради відсотків. Інколи вона може допомогти обійти деякі ліміти.
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Людина з вулиці
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Додано: Нед 20 січ, 2019 09:01
curiousobro написав:
Или звездочку не там поставили
І 08.02.2018 слід читати 08.02.2019. Ні?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Нед 20 січ, 2019 13:43
Ні. Читати треба, як написано. І вимагати донарахування відсотків.
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Людина з вулиці
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:21
Людина з вулиці написав:
Ні. Читати треба, як написано. І вимагати донарахування відсотків.
Сам продукт з 7% був введений після 08.02/2018.
Так що тут принаймні описка є. Таких описок може бути декілька.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:40
Таємниця В+ розгадана..завтра зранку, поки немає черг всі в відділення.
Гриценко...наш Президент
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Нед 20 січ, 2019 14:29
KIM30
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15792
|2245588
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Нед 20 січ, 2019 09:45
BBC
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