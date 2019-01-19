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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:51
Квесторе_поверніться написав:
Таємниця В+ розгадана..завтра зранку, поки немає черг всі в відділення.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:10
Если умеете гуглить, то легко можете найти откуда следы ведут
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