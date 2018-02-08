clk написав:А Видсоточка без плюса (очень старая) идут лесом?
Старв зацементована...нові з іграми в 7 і 17 навіюють на думки що можна дуже оперативно як підняти та і опустити.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
В відділенні по продуктах нічого не знають...але технічно обслуговують добре.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.