clk написав:А Видсоточка без плюса (очень старая) идут лесом?
Старв зацементована...нові з іграми в 7 і 17 навіюють на думки що можна дуже оперативно як підняти та і опустити.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
В відділенні по продуктах нічого не знають...але технічно обслуговують добре.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-Правильно ли я понял, что 17% это по остатку на Відсоточке и нет никаких дополнительных Ощадних рахунків? -Можно ли пополнять В+ через СЭП; и там 2620 или транзитник? -Исходящий СЭП стоит 0.1% мин 4грн и обязательное СМС информирование 5 грн/мес?