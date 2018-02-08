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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 441442443444>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:10

  Вкладчик1234 написав:https://globusbank.com.ua/ua/sberegatelnye-karty.html

В файле "без звездочки": :D
Зображення


Если умеете гуглить, то легко можете найти откуда следы ведут :)
MByte
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Людина з вулиці написав:Ні. Читати треба, як написано. І вимагати донарахування відсотків.

Сам продукт з 7% був введений після 08.02/2018.
Так що тут принаймні описка є. Таких описок може бути декілька.

Описка? Гм... Ну добре, пробачимо банк. Хіба ж ми не люди?
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:46

А Видсоточка без плюса (очень старая) идут лесом?
clk
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:50

clk
Уточните свою мысль - если никаких официальных изменений на сайте не обнаружено, то какой делаем вывод?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:53

  clk написав:А Видсоточка без плюса (очень старая) идут лесом?

Старв зацементована...нові з іграми в 7 і 17 навіюють на думки що можна дуже оперативно як підняти та і опустити. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:57

  Vorlon написав:clk
Уточните свою мысль - если никаких официальных изменений на сайте не обнаружено, то какой делаем вывод?

Не, ну, лучше ж перебдеть, чем недобдеть... :mrgreen:
clk
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:34

  Квесторе_поверніться написав:
  clk написав:А Видсоточка без плюса (очень старая) идут лесом?

Старв зацементована...нові з іграми в 7 і 17 навіюють на думки що можна дуже оперативно як підняти та і опустити. :(

...як і по будь-якому картковому продукту. За виключенням Відсоточки без +. Там нова ставка почне діяти лише по закінченню 90-денного, здається, циклу.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:08

Коллеги, кто в курсе, Жлобус продает валюту по указанным курсам, например сегодня 27.93 или светит, но не греет?
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:50

В відділенні по продуктах нічого не знають...але технічно обслуговують добре.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:25

Re: Банк Глобус

-Правильно ли я понял, что 17% это по остатку на Відсоточке и нет никаких дополнительных Ощадних рахунків?
-Можно ли пополнять В+ через СЭП; и там 2620 или транзитник?
-Исходящий СЭП стоит 0.1% мин 4грн и обязательное СМС информирование 5 грн/мес?
Amid
 
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