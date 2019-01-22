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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 441442443444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:31

Amid, так В+ больше не открывают :(
А так все правильно гутарите. От СМС-инфо мона и отказаться.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:36

  Amid написав:-Можно ли пополнять В+ через СЭП; и там 2620 или транзитник?

Отримувач: ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
МФО 380526
Код за ЄДРПОУ 35591059
Расчетный счет 26202000
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) №2620... ПІБ
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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