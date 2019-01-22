Amid, так В+ больше не открывают
А так все правильно гутарите. От СМС-инфо мона и отказаться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:31
Amid, так В+ больше не открывают
А так все правильно гутарите. От СМС-инфо мона и отказаться.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:36
Отримувач: ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
МФО 380526
Код за ЄДРПОУ 35591059
Расчетный счет 26202000
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) №2620... ПІБ
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