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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:31
Amid
, так В+ больше не открывают
А так все правильно гутарите. От СМС-инфо мона и отказаться.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:36
Amid написав:
-Можно ли пополнять В+ через СЭП; и там 2620 или транзитник?
Отримувач: ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
МФО 380526
Код за ЄДРПОУ 35591059
Расчетный счет 26202000
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) №2620... ПІБ
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:57
clientage написав:Amid
, так В+ больше не открывают
Дня три тому КЦ запевнив, що можна відкрити. Не перевіряв.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:33
Людина з вулиці написав: clientage написав:Amid
, так В+ больше не открывают
Дня три тому КЦ запевнив, що можна відкрити. Не перевіряв.
Кстати, на сайте таки все поменяли
нас точно читают
Убрали B+* и В+ теперь в полновесном тарифе. Без двузначностей.
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curiousobro
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:40
curiousobro написав:
нас точно читают
читають, але сторінку не забирають https://globusbank.com.ua/ua/tp_vidsotochka.html
якщо заберуть - тоді 100% тут пасуться
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greenozon
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54
curiousobro написав:
Кстати, на сайте таки все поменяли
Не заметил изменений: тариф с 7% убирают - я правильно понял?
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Vorlon
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:06
Vorlon Да, переводят на 17% с 8 февраля
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ishvara
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:07
Vorlon написав: curiousobro написав:
Кстати, на сайте таки все поменяли
Не заметил изменений: тариф с 7% убирают - я правильно понял?
Убрали сообщение о тарифе B+*(7%) с ноября или октября 2018
Убрали ржачное сообщение о переводе с февраля 2018 года тарифа B+*(7%) на В+
Оставили B+(17%)
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curiousobro
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