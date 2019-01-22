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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 442443444445>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:31

Amid, так В+ больше не открывают :(
А так все правильно гутарите. От СМС-инфо мона и отказаться.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:36

  Amid написав:-Можно ли пополнять В+ через СЭП; и там 2620 или транзитник?

Отримувач: ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
МФО 380526
Код за ЄДРПОУ 35591059
Расчетный счет 26202000
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку (або приватний
переказ на картрахунок) №2620... ПІБ
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:57

  clientage написав:Amid, так В+ больше не открывают :(

Дня три тому КЦ запевнив, що можна відкрити. Не перевіряв.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:33

  Людина з вулиці написав:
  clientage написав:Amid, так В+ больше не открывают :(

Дня три тому КЦ запевнив, що можна відкрити. Не перевіряв.


Кстати, на сайте таки все поменяли :) нас точно читают :)

Убрали B+* и В+ теперь в полновесном тарифе. Без двузначностей.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:40

Re: Банк Глобус

  curiousobro написав:нас точно читают


читають, але сторінку не забирають :)
https://globusbank.com.ua/ua/tp_vidsotochka.html

якщо заберуть - тоді 100% тут пасуться
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:54

  curiousobro написав:Кстати, на сайте таки все поменяли

Не заметил изменений: тариф с 7% убирают - я правильно понял? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:06

Vorlon Да, переводят на 17% с 8 февраля
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:07

  Vorlon написав:
  curiousobro написав:Кстати, на сайте таки все поменяли

Не заметил изменений: тариф с 7% убирают - я правильно понял? :roll:


Убрали сообщение о тарифе B+*(7%) с ноября или октября 2018

Убрали ржачное сообщение о переводе с февраля 2018 года тарифа B+*(7%) на В+

Оставили B+(17%)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:16

  curiousobro написав:
Убрали сообщение о тарифе B+*(7%) с ноября или октября 2018

Убрали ржачное сообщение о переводе с февраля 2018 года тарифа B+*(7%) на В+

Оставили B+(17%)

Точно? Кэш почистил. Все на месте. :mrgreen:
Зображення
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:59

  ruvex написав:
  curiousobro написав:
Убрали сообщение о тарифе B+*(7%) с ноября или октября 2018

Убрали ржачное сообщение о переводе с февраля 2018 года тарифа B+*(7%) на В+

Оставили B+(17%)

Точно? Кэш почистил. Все на месте. :mrgreen:
Зображення

тут смотрю


А тут все по старому

Все, окончательно запутали
curiousobro
 
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