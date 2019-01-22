Так а что вас смущает?
После 08-02-2019 новые клиенты будут открывать тариф с *
а тех кого уже помариновали на тарифе * переведут на тариф ветеранский =)
они же не пишут что тариф * закрывается )
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:12
Re: Банк Глобус
Так а что вас смущает?
После 08-02-2019 новые клиенты будут открывать тариф с *
а тех кого уже помариновали на тарифе * переведут на тариф ветеранский =)
они же не пишут что тариф * закрывается )
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:36
Т.е. думаете, шо будут открывать В- с 7% на остаток, мариновать там 2..4мес и переводить на В+ с 17%?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:45
ну я так читаю это объявление...
они же не пишут что в связи с ликвидацией переводят все. пишут что просто всех переводят. а открыть в отделении можно только тариф с *
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