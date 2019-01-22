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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 442443444445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:12

Re: Банк Глобус

Так а что вас смущает?
После 08-02-2019 новые клиенты будут открывать тариф с *
а тех кого уже помариновали на тарифе * переведут на тариф ветеранский =)
они же не пишут что тариф * закрывается )
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:36

  mephala написав:Так а что вас смущает?
После 08-02-2019 новые клиенты будут открывать тариф с *
а тех кого уже помариновали на тарифе * переведут на тариф ветеранский =)
они же не пишут что тариф * закрывается )

Т.е. думаете, шо будут открывать В- с 7% на остаток, мариновать там 2..4мес и переводить на В+ с 17%? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:45

  clientage написав:
  mephala написав:Так а что вас смущает?
После 08-02-2019 новые клиенты будут открывать тариф с *
а тех кого уже помариновали на тарифе * переведут на тариф ветеранский =)
они же не пишут что тариф * закрывается )

Т.е. думаете, шо будут открывать В- с 7% на остаток, мариновать там 2..4мес и переводить на В+ с 17%? :wink:

ну я так читаю это объявление...
они же не пишут что в связи с ликвидацией переводят все. пишут что просто всех переводят. а открыть в отделении можно только тариф с *
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:15

Кто-то знает расписание электричек ?
Последняя - приезжает в 18:15, вроде.
А предыдущие ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:15

По старих Відсоточках пише 20% - правда?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:27

Якщо на сайті, має бути правдою.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:29

ИМХО то старая-древняя страница, которая давно не обновлялась...
Vorlon
 
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