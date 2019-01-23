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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 443444445446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:59

  greenozon написав:зараз прийде мадам Любопитна і знайде ставку 26% :)
правда? :)


Да, было)
26-23-20-17
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3782
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 264 раз.
 
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  #<1 ... 443444445446
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