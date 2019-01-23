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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 07:59
greenozon написав:
зараз прийде мадам Любопитна і знайде ставку 26%
правда?
Да, было)
26-23-20-17
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guntherhouse777
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