Да, было)
26-23-20-17
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 07:59
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:10
Расписание
Покопался в истории пополнений Глобуса.
Нарисовалось такое расписание прихода электричек:
11:15
13:15
14:30
16:20
18:15
Будем наблюдать дальше
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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