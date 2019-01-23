RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 443444445446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:59

  greenozon написав:зараз прийде мадам Любопитна і знайде ставку 26% :)
правда? :)


Да, было)
26-23-20-17
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3783
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:10

Расписание

Покопался в истории пополнений Глобуса.
Нарисовалось такое расписание прихода электричек:
11:15
13:15
14:30
16:20
18:15
Будем наблюдать дальше
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 995
З нами з: 27.12.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 443444445446
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, imlex, motosmile, ramaz, Ratatui, wolt450, Кочевник, Людина з вулиці і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6668, 6669, 6670
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66691 8253734
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 11:32
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3370, 3371, 3372
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33712 4154063
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 11:18
Людина з вулиці
А-Банк 1 ... 1143, 1144, 1145
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11440 1665618
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 11:10
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66692)
24.01.2019 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.