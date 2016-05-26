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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 443444445446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:59

  greenozon написав:зараз прийде мадам Любопитна і знайде ставку 26% :)
правда? :)


Да, было)
26-23-20-17
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:10

Расписание

Покопался в истории пополнений Глобуса.
Нарисовалось такое расписание прихода электричек:
11:15
13:15
14:30
16:20
18:15
Будем наблюдать дальше
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 995
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:00

  Квесторе_поверніться написав:По старих Відсоточках пише 20% - правда?

Неа, на текущий момент 17.
clk
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:06

  clk написав:
  Квесторе_поверніться написав:По старих Відсоточках пише 20% - правда?

Неа, на текущий момент 17.

А де глянути актуальні % ставки по Відсоточці без +?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:00

Квесторе_поверніться
КЦ надсилає тарифи на email. Там і глянете.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 47
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