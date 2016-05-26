Да, было)
26-23-20-17
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 07:59
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:10
Расписание
Покопался в истории пополнений Глобуса.
Нарисовалось такое расписание прихода электричек:
11:15
13:15
14:30
16:20
18:15
Будем наблюдать дальше
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:00
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:06
А де глянути актуальні % ставки по Відсоточці без +?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 13:00
Квесторе_поверніться
КЦ надсилає тарифи на email. Там і глянете.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:04
Re: Банк Глобус
Додано: Чет 24 січ, 2019 14:18
Computer, конспірація...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:00
Вот, последние изменения.
5. Внести зміни в тарифний план «Відсоточка», а саме:
Додано: Чет 24 січ, 2019 15:12
умови поповнення
Поповнював недавно старенький дворічний депо на на значну суму (згідно оформлення на той час максимум 200%)
резюме - важливіші діючі зараз Умови поповнення. Тобто поповнення можуть обрубати новими Умовами коли забажають банкіри
промокод від Мінфіна UF9U733
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