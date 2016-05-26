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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 444445446447

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:19

  clk написав:Вот, последние изменения.


Интересно девки пляшут. Стандартная процентная ставка - 7%, ПОВЫШЕННАЯ - 17%. Растолковали бы, как эту повышенную получить, а то минимум 2 ИННа от меня хотят такую завести :)
Mathias
 
Повідомлень: 80
З нами з: 25.05.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:39

17 - на мінімальну за розрахунковий період суму. Все, що довноситься, знімається, витрачається - 7.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 61
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:48

  Mathias написав:
  clk написав:Вот, последние изменения.


Интересно девки пляшут. Стандартная процентная ставка - 7%, ПОВЫШЕННАЯ - 17%. Растолковали бы, как эту повышенную получить, а то минимум 2 ИННа от меня хотят такую завести :)

Продукт, який вже не продається в банку.
Продавався продукт з 7% на залишок...останнім часом вдалося його комусь оформити?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27432
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:06

  Квесторе_поверніться написав:Продавався продукт з 7% на залишок...останнім часом вдалося його комусь оформити?

Тиждень тому КЦ можливість оформлення В+ підтверджував.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 61
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:25

Людина з вулиці
а ви собі відкрили Б+ ?
+50грн !
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greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:45

greenozon
Якщо мали на увазі В+, то поки що ні.
Не вирішив, наскільки вона мені потрібна.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 61
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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