Интересно девки пляшут. Стандартная процентная ставка - 7%, ПОВЫШЕННАЯ - 17%. Растолковали бы, как эту повышенную получить, а то минимум 2 ИННа от меня хотят такую завести
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:19
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:39
17 - на мінімальну за розрахунковий період суму. Все, що довноситься, знімається, витрачається - 7.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:48
Продукт, який вже не продається в банку.
Продавався продукт з 7% на залишок...останнім часом вдалося його комусь оформити?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:06
Тиждень тому КЦ можливість оформлення В+ підтверджував.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:25
Людина з вулиці
а ви собі відкрили Б+ ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:45
greenozon
Якщо мали на увазі В+, то поки що ні.
Не вирішив, наскільки вона мені потрібна.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:47
А якщо там помилка Б5 від Комси?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 26 січ, 2019 11:51
Квесторе_поверніться
То треба переходити на іншу гілку.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
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