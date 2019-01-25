curiousobro написав:
тут смотрю
П.п. 5.1.8, 5.1.9 договору. А раптом відновлять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:11
Mathias
П.п. 5.1.8, 5.1.9 договору. А раптом відновлять
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