curiousobro написав:
тут смотрю
П.п. 5.1.8, 5.1.9 договору. А раптом відновлять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:11
Mathias
П.п. 5.1.8, 5.1.9 договору. А раптом відновлять
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Додано: Нед 27 січ, 2019 22:36
Vorlon я думал, что речь идёт о В С ПЛЮСОМ. Окончательно запутался с этими звёздочками. Так они возобновляют по новым картам 17% или нет?
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:43
Подскажите, плиз, от какой суммы открывается "Классический"/"Накопительный"? В описании не вижу.
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:52
1000грн/200$/200€
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Додано: Нед 27 січ, 2019 23:03
vollena71 Спасибо! А ИБ позволяет пополнять депо дистанционно? Или, например, на Видсоточку и затем на депо?
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