flysoulfly написав:а как быстро банк проводит операцию пополнения депозита с текущего через ИБ ? тем же днём или следующим? имеет ли значение время отправки такой заявки через ИБ ?
В минулому році 2018 поповнення депо з карткового в ІБ Шаромиги проводило тим же днем...кидав від 9-00 до 16-00 в робочий день.
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