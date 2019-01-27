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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 445446447448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:11

Mathias
  curiousobro написав:тут смотрю

П.п. 5.1.8, 5.1.9 договору. А раптом відновлять :)
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:36

Vorlon я думал, что речь идёт о В С ПЛЮСОМ. Окончательно запутался с этими звёздочками. Так они возобновляют по новым картам 17% или нет?
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:43

Подскажите, плиз, от какой суммы открывается "Классический"/"Накопительный"? В описании не вижу.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:52

  ishvara написав:Подскажите, плиз, от какой суммы открывается "Классический"/"Накопительный"? В описании не вижу.

1000грн/200$/200€
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 23:03

vollena71 Спасибо! А ИБ позволяет пополнять депо дистанционно? Или, например, на Видсоточку и затем на депо?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:26

Re: Банк Глобус

а как быстро банк проводит операцию пополнения депозита с текущего через ИБ ?
тем же днём или следующим?
имеет ли значение время отправки такой заявки через ИБ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:33

  ishvara написав:vollena71 Спасибо! А ИБ позволяет пополнять депо дистанционно? Или, например, на Видсоточку и затем на депо?

Я пополняла из ИБ другого банка прямо на №263... депозита
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:39

  flysoulfly написав:а как быстро банк проводит операцию пополнения депозита с текущего через ИБ ?
тем же днём или следующим?
имеет ли значение время отправки такой заявки через ИБ ?

В минулому році 2018 поповнення депо з карткового в ІБ Шаромиги проводило тим же днем...кидав від 9-00 до 16-00 в робочий день.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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