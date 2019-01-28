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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 446447448449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:13

  vollena71 написав:
  ishvara написав:vollena71 Спасибо! А ИБ позволяет пополнять депо дистанционно? Или, например, на Видсоточку и затем на депо?

Я пополняла из ИБ другого банка прямо на №263... депозита

Реквизиты такие же, как на Видсоточку, только номер счета поменять?
В ИБ, похоже, функция пополнения со своей карты не реализована.
ishvara
 
Повідомлень: 1352
З нами з: 09.12.12
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  #<1 ... 446447448449
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