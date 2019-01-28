Реквизиты такие же, как на Видсоточку, только номер счета поменять?
В ИБ, похоже, функция пополнения со своей карты не реализована.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:13
Реквизиты такие же, как на Видсоточку, только номер счета поменять?
В ИБ, похоже, функция пополнения со своей карты не реализована.
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