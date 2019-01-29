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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 446447448449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
28
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:13

  vollena71 написав:
  ishvara написав:vollena71 Спасибо! А ИБ позволяет пополнять депо дистанционно? Или, например, на Видсоточку и затем на депо?

Я пополняла из ИБ другого банка прямо на №263... депозита

Реквизиты такие же, как на Видсоточку, только номер счета поменять? Думал, можно будет с Видсотоки перекидывать, но в ИБ, похоже, функция пополнения не реализована.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:52

  ishvara написав:
  vollena71 написав:
  ishvara написав:vollena71 Спасибо! А ИБ позволяет пополнять депо дистанционно? Или, например, на Видсоточку и затем на депо?

Я пополняла из ИБ другого банка прямо на №263... депозита

Реквизиты такие же, как на Видсоточку, только номер счета поменять? Думал, можно будет с Видсотоки перекидывать, но в ИБ, похоже, функция пополнения не реализована.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4173253#p4173253
Без ПДВ - не обязательно :)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:29

  vollena71 написав:
  ishvara написав:Реквизиты такие же, как на Видсоточку, только номер счета поменять? Думал, можно будет с Видсотоки перекидывать, но в ИБ, похоже, функция пополнения не реализована.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4173253#p4173253
Без ПДВ - не обязательно :)
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На B+ таким макаром ходять (без котлового)?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:03

  Квесторе_поверніться написав:На B+ таким макаром ходять (без котлового)?

Думаю, что нет, но не пробовала.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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